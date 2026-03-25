کوشیان ئەفسەریگ باڵا لە سوپا و زەخمداری 6 کەس لە حەشد وە پەلاماردان بنکەی حەبانیە لە ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پلە باڵای عراقی و زەخمداری شەش کەس لە حەشد شەعبی وە مدوو گورزەیل ئاسمانی وەبان بنکەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، فڕۆکەیل جەنگی پەلامارەیل فرەیگ ئەرا بان بارەگایل "تيبابە" و "هەواڵگری" سەر وە حەشد شەعبی لەناو بنکە هاوبەشەگە ئەنجام دان، کە بویە مدوو کوشیان فەرماندەی تەبابەی بارەگای سوپای عراق، و زەخمداری شەش کەس تر لە ئەندامەیل حەشد، لە ئاماریگ سەرەتایی کە هاتێ زیایەوبوود.
سەرچەوەگە دیاریکرد پەلامارەگە لە لە شەوەکی شەفەق ئمڕوو روی دا، هاو وەخت وەگەرد بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە، و باس لەوەيش کرد، یە دویەمین پەلامارە لە خود جویرەگە کە هەمان بنکە لە کەمتر لە 24 سەعات کەێدە ئامانج.
بنکەی حەبانیە دویەکە سێشەممە کەفتە وەر پەلاماریگ هاوشيوە، و بویە مدوو کوشیان 15 کەس و زەخمداری 14 کەس لە ئەندامەیل حەشد شەعبی، کە فەرماندەی دیار "سەعد دەوای" لە ناویان بوی.