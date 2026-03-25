‏کوشیان ئەفسەریگ باڵا لە سوپا و زەخمداری 6 کەس لە حەشد وە پەلاماردان بنکەی حەبانیە لە ئەنبار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پلە باڵای عراقی و زەخمداری شەش کەس لە حەشد شەعبی وە مدوو گورزەیل ئاسمانی وەبان بنکەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، فڕۆکەیل جەنگی پەلامارەیل فرەیگ ئەرا بان بارەگایل "تيبابە" و "هەواڵگری" سەر وە حەشد شەعبی لەناو بنکە هاوبەشەگە ئەنجام دان، کە بویە مدوو کوشیان فەرماندەی تەبابەی بارەگای سوپای عراق، و زەخمداری شەش کەس تر لە ئەندامەیل حەشد، لە ئاماریگ سەرەتایی کە هاتێ زیایەوبوود.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد پەلامارەگە لە لە شەوەکی شەفەق ئمڕوو روی دا، هاو وەخت وەگەرد بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە، و باس لەوەيش کرد، یە دویەمین پەلامارە لە خود جویرەگە کە هەمان بنکە لە کەمتر لە 24 سەعات کەێدە ئامانج.

‏بنکەی حەبانیە دویەکە سێشەممە کەفتە وەر پەلاماریگ هاوشيوە، و بویە مدوو کوشیان 15 کەس و زەخمداری 14 کەس لە ئەندامەیل حەشد شەعبی، کە فەرماندەی دیار "سەعد دەوای" لە ناویان بوی.

‏

‏