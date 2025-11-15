کوشیان شەش کەس وە مرافەیگ چەکداری لەبان پارچە زەوی لە میسان
شەفەق نیوز - ميسان
وەچەودیەیل و سەرچەوەیل پزیشکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کوشیان و زەخمداری وەلای کەم 13 کەس لە مەرافەیگ هووزانەی "سەخت" کە لە یەکیگ لە ناوچە سنووریەیل رویدا لە دویری زیاتر لە 20کم لەناوەن قەزاگە لە خوەرئاوای باکوور پارێزگای میسان.
شایەتحال و سەرچەوەیل پزیشکی وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، مەرافەیگ چەکداری لەناوەین هووز "ئەلمەعامرە" و "ئەلرەفیعی" دروسبوی لە بان پارچە زەوی کشاوەرزیگ لە ئەنجام شەش کەس کوشیا و هەفت کەسیش زەخمداربوی.
سەرچەوە پزیشکیەگە وتیش، ئیە ئامار سەرەتاییە و هاتێ زیایەوبوود و بڕیگ لە زەخمداریەیل سەختن.
هێز ئەمی گەورەیگ رەسیە شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆلکردن مەرافەگە کە تا مەوقەی نویسانن خەوەرەگە وەردەوام بوی.