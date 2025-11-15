‏کوشیان شەش کەس وە مرافەیگ چەکداری لەبان پارچە زەوی لە میسان

‏شەفەق نیوز - ميسان

وەچەودیەیل و سەرچەوەیل پزیشکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کوشیان و زەخمداری وەلای کەم 13 کەس لە مەرافەیگ هووزانەی "سەخت" کە لە یەکیگ لە ناوچە سنووریەیل رویدا لە دویری زیاتر لە 20کم لەناوەن قەزاگە لە خوەرئاوای باکوور پارێزگای میسان.

‏شایەتحال و سەرچەوەیل پزیشکی وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، مەرافەیگ چەکداری لەناوەین هووز "ئەلمەعامرە" و "ئەلرەفیعی" دروسبوی لە بان پارچە زەوی کشاوەرزیگ لە ئەنجام شەش کەس کوشیا و هەفت کەسیش زەخمداربوی.

‏سەرچەوە پزیشکیەگە وتیش، ئیە ئامار سەرەتاییە و هاتێ زیایەوبوود و بڕیگ لە زەخمداریەیل سەختن.

‏هێز ئەمی گەورەیگ رەسیە شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆلکردن مەرافەگە کە تا مەوقەی نویسانن خەوەرەگە وەردەوام بوی.

