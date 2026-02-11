‏کوشیان شوانیگ وە تەقینەوەیگ لە خوەرئاوای کەرکوک

‏شەفەق نیوزـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان شوانیگ وە تەقیان بۆمبیگ لە ئاوای جستان سەر وە ناحیەی سەرگەران باکوور خوەرئاوای پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "قوربانیەگە ناوی "عەبدولستار ئیبراهیم حەشاش ئەللهێبیە" وە تەقیان بۆمبیگ گیان لەدەسداس کە لەناو سەنگەریگ سەربازی کوەنە لە دەوروگەرد ئاوایەگە کاڵیاس، وە وەجیماگەیل رژێم وەرین دانریەێد

‏وتیش، شوانەگە مەوقەی لەوەڕ پەسەیلی لەو شوینە بویە وەرجە ئەوەگ بتەقێد بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی.

‏دیاریکرد، هێزیگ لە پۆلیس و دەزگا ئەمنیەیل رەسینەس شوین رویداوەگە ئاخڵەیگ ئەمنی دانە، تیمیگ تایوەت دەسکردنە وە وشکنین ناوچەگە ئەرا مینەکردن تەنەیل نەتەقیاگ، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کەرکوک کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

