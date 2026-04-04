‏کوشیان گەشتیاریگ عراقی و زەخمداربوین چەن کەسیگ ترەک وە پەلاماریگ ئاسمانی لە شوینیگ بازرگانی لە "شەلامچە"

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا فرۆکەیگ جەنگی پەلاماریگ ئاسمانی ئەنجام دا و مەیدان بازرگانی لە سنوور شەلاەمچە وەگەرد ئیران کردە ئامانج، لە خوەرھەڵات پارێزگای بەسرە، نزیک ئەو شوینەیلە کە کاروانەیل دەسمیەتی و پشتیوانی ئەرا ئیران لەناوی بوی، و بویە مدوو کەفتن قوربانی.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "فرۆکەیگ جەنگی لە ئاسمان پارێزگای بەسرە گەردیە و دویایی پەلامار مەیدان بازرگانی لە مەرز شەلامچە دا،" دیاری کرد "شوین پەلامارەگە نزیکە لە دەروازەی هامشەو گەشتیارەیل لە سنوورەگە".

‏وتیش: "ئی پەلامارە بویە هووکار کوشیان گەشتیاریگ عراقی و زەخمداربوین چەن کەسیگ تر،" دیاریکرد "زەخمدارەیل کل کریانە ئەرا خەسەخانەیل نزیک ئەرا چارەسەری."

‏ئاشکرایکرد "ئی پەلامارە هاوەخت بوی وەگەرد چگنەناو کاروانەیل دەسمیەتی و پشتیوانی لۆجستی ئەرا ناو ئیران، وەپای ئەو دیمەنەیلە ک لە ڤیدیۆیەیل بڵاو بویە".

