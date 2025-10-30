‏کوشیان کەسیگ وە پەلامار چەکداری لە باشوور بەغدا

2025-10-30T11:29:46+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخووەی بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوردا لە کوشیان کەسیگ وە پەلامارداین چەکداری لە باشوور پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، چەکدار  نەناسریایگ تەقە لە کەسیگ کردیە لە نزیک یەکیگ لە ماڵەیل نیشتەجیبوین ناوچەی "دۆرە" باشوور بەغدا.

‏وتیش ئەو کەسە گولە بەری کەفتیە مەوقەی رەساننی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسداس، دیاریکرد لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس، و تیمەیگ دروسکریا ئەرا دەسگیرکردن تاوانبار.

