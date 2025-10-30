کوشیان کەسیگ وە پەلامار چەکداری لە باشوور بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخووەی بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوردا لە کوشیان کەسیگ وە پەلامارداین چەکداری لە باشوور پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، چەکدار نەناسریایگ تەقە لە کەسیگ کردیە لە نزیک یەکیگ لە ماڵەیل نیشتەجیبوین ناوچەی "دۆرە" باشوور بەغدا.
وتیش ئەو کەسە گولە بەری کەفتیە مەوقەی رەساننی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسداس، دیاریکرد لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریاس، و تیمەیگ دروسکریا ئەرا دەسگیرکردن تاوانبار.