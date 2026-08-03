‏کوشیان کەسیگ وە پەلامارداین چەکداری لەناوڕاس کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏کابرایگ، ئمڕوو دووشەممە، وە گولە کوشیان وەلایەن چەکداریگ وەبان ماتۆڕسکیل هنای لەناو ماشین خوەی بویە لەناوچەی ساحە تەیران لەناوڕاس شار کەرکوک.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە دویەشەو یەکشەممەلەبان دووشەممە رویدا هنای چەکدار نەناسریایگ وەبان ماتۆڕسکیل تەقە وە ئاراستەی ماشینیگ "شۆفرلێت سلفراد" سیا کەێد کە لەناوچەی ساحە تەیران وسیاگە، کە بویە؟مدوو زەخمدارێ راندەگە وە چەن گولەیگ کە لە ئەنجام دەسوەجی گیان لەدەسدا.

‏وتیش، قوربانیەگە ناوی (شوان خالس)ە تەمەنی 41 ساڵە دانشتگ رەحیم ئاوەس لە شار کەرکوک دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی ئەمنی دان لەشوین رویداوەگە و نواگیری لە نزیکەوبوین هاوڵاتیەیل کردن.

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