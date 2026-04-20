کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین 3 کەس ترەک وە رویداویگ هاتوچوو لە کەرکوک

سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین سێ کەس ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچوو لەبان ری دووبز.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچوو لەناوەین دوو ماشین لەبان ری کە کەرکوک و دووبز نزیک کارگەی غاز لە ناوچەی باجوان، لە باکوور خوەراوای پارێزگاگە، کە دەسوەجی بویە مدوو گیانلەدەسداین کەسیگ و زەخمداربوین سێ کەس ترەک وە زەخمەیلیگ جیاجیا.

وتیش: تیمەیل فریاگوزاری زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بردن، و تەرم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری برد، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.