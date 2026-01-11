کوشیان کەسیگ و رزگارکردن پەنج کەس لە ئاگر ناو ماڵیگ لە بەغداد

کوشیان کەسیگ و رزگارکردن پەنج کەس لە ئاگر ناو ماڵیگ لە بەغداد
2026-01-11T11:43:44+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و رزگارکردن پەنج کەس ترەک لە هیزگردن ئاگر لەناو مالیگ لە باکوور بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر گەورەیگ لەناو ماڵ خیزانیگ لە ناوچەی سەفینە لە گەڕەک ئەعزەمیەی باکوور بەغداد هیز گرد، بویە مدوو کوشیان پیاییگ، و پەنج کەسیش لەو خیزانە لە دویاترین وەخت رزگار کریان.

 وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن، دیاری کرد کە رویداوەگە بویە مدوو زەرەدەیل گەورەیگ لە ماڵەگە.

 سەرچەوەگە وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon