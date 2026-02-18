کوشیان کەسیگ و خوەیکوشتن دوو گەنج لە سێ پارێزگای عراق

شەفەق نيوز- پارێزگایەیل

سەرچەوەیلیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان کەسیگ دویای وەردەوەردەیگ چەکدار، و خوەیکوشتن دوو گەنج لە بەغداد پایتەخت و موسەنا و ئەنبار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەرافەیگ کەفتە ناوەین چەن کەسیگ لە قەزای مەدائین باشوور خوەرھەڵات بەغداد، رەسیە دەوانچە کیشان و تەقەکردن و بویە مدوو کوشیان یەکیگیان.

وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و دەسکرد وە ریکارەیل یاسایی و دەسگیرکردن تەقەکەرەیل.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 2006 لەناو ماڵ خوەی لە قەزای خدر، سەروە پارێزگای موسەنا خوەی کوشت.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە مەفرەزەیل بەڵگەیل تاوانی رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردن وە ریکارەیل یاسایی.

سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەناو ماڵ خوەی لە ناوچەی تەئمیم خوەرئاوای شار رەمادی خوەی کوشت.

سەرچەوەگە وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.