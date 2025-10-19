کوشیان کەسیگ لەناو وەردەوەردەیگ چەکدار و دەسگیرکردن کەسەیلیگ وە توومەت سەنین کارتەیل هەڵوژاردن

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ لەناو وەردەوەردەیگ چەکدار لە باکوور بەغداد، لە وەختیگ ئاسایش نیشتمانی کەسەیلیگ و توومەت سەنین کارتەیل هەڵوژاردن و دڕانن وینەی کاندیدەیل دەسگیر کرد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مرافەیگ لە ناوچەی حسێنیە لە باکوور بەغداد کەفتە ناوەین دوو کەس.

وتیش: مدووەیل ئەو وەردەوەردە نەزانیاس وەلێ رەسیە وەکارهاوردن چەک سووک، و بویە مدوو کوشیان یەکیگیان، وئەوەکە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

لەلاییگ ترەک، دەسەی باڵای هەڵوژاردن لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە لە چوارچیوەی ئەرکەیل مسۆگەرکردن ئاسایش و بیوەیی کار هوڵوژاردن، و جیوەجیکردن رینمایەیل کەسەی ئەمنی باڵای هەڵوژاردن پەرلەمان، مەفرەزەیل دەزگای ئاسایش نیشتمانی لەی رووژەیل گوزەشتە، ئۆپراسیۆنەیل خەسیگ جیوەجی کردن، رەسیە ئەنجام دەسگیرکردن بڕیگ کەس وە توومەت سەنین کارتەیل هەڵوژاردن و دڕانن وینەی کاندیدەیل لە چەن ناوچەیگ.

وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا، و تەقەلایەیل هەواڵگری و مەیدانی وەردەوامن لە وەشوینکەفتن هەر رەفتاریگ نایاسایی دژوە هەڵەژاردو لە پلانیگ گشتگیر ئەرا مسۆگەرکردن پابەندبوین وە رینما و یاسایەیل.