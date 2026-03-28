کوشیان سێ کەس لە حەشد شەعبی وە مدوو گورزەیل لە کەرکووک
شەفەق نیوز- کەرکووک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لەلای کەمەو سێ کەس کوشیانە لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە بارەگای هەواڵگری سەر وە دەزگای حەشد شەعبی لە دەوروگەرد فڕۆکەخانەی کەرکوک کردە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزە ئاسمانییەگە وە سێ موشەک ئاراستەکریاگ لە فڕۆکەیگەوە ئەنجام دریاگە و بارەگای هەواڵگری حەشد شەعبی کردیەسە ئامانج، تا ئیسە بویەسە هووکار کوشیان سێ کەس و زەخمداربوین شەش کەس لە سوپای عراق لە ئاماریگ سەرەتایی.
وتیش؛ دەزگا ئەمنییەیل وەردەوامن لە لێکۆڵینەوە لە رووداوەگە، هاووەخت وەگەرد بڵاوبوین ئەمنی لە دەوروگەرد فڕۆکەخانەگە تا چونیەتی هێرشەگە و ئەو لایەنە کە ئەنجامی داگە دەسنیشانبکەن.