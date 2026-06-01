‏کوشیان سەربازیگ بەریتانی لە عراق

2026-06-01T17:19:43+00:00

شەفەق نیوز ـ لەندەن

‏وەزارەت وەگیری بەریتانیا، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان سەربازیگ لە سوپای بەریتانیا لە عراق راگەیان، وە مدوو رویداویگ مەوقەی راهێنان.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ لەبان پێگەی "ئێکس" وت: دووپات رویداویگ راهێنان لە باکور عراق کەیمن (وەبی ناو هاوردن پارێزگاگە لە بەیاننامەگە) لە رووژ یەکشەممە   31 ئایار/ مايۆ 2026،  لە ئەنجام بویە مدوو مردن یەكیگ لە ئەندامەیل سوپای بەریتانی.

‏وتیش: " خانەوادەگەی ئاگادارکریانە، داوا لەلیان کریاس وەخت وەپیان بیرێد وەبی زانیاری زیاتر".

