کوشیان رانندەی ماشینیگ و زەخمداری کەسیگ وە رویداویگ هاتوچو لە بەسرە.. ڤیدیۆ

کوشیان رانندەی ماشینیگ و زەخمداری کەسیگ وە رویداویگ هاتوچو لە بەسرە.. ڤیدیۆ
2026-02-11T08:23:51+00:00

شەفەق نيوز- بەسرە 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین لەناوڕاس پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین دوو ماشین بوی لە ناوچەی  (ياسين خربيت) ناوڕاس بەسرە، و بویە مدوو کوشیان رانندەی ماشینیگ مارکەی بیجو، و زەخمداری رانندەی ماشینیگ مارکەی چارجەر.

سەرچەوەگە وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کرد، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە کلکرد، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon