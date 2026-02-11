کوشیان رانندەی ماشینیگ و زەخمداری کەسیگ وە رویداویگ هاتوچو لە بەسرە.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین لەناوڕاس پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین دوو ماشین بوی لە ناوچەی (ياسين خربيت) ناوڕاس بەسرە، و بویە مدوو کوشیان رانندەی ماشینیگ مارکەی بیجو، و زەخمداری رانندەی ماشینیگ مارکەی چارجەر.

سەرچەوەگە وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کرد، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە کلکرد، و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.