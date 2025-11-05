کوشیان دویەتیگ لە بەغدا.. گومان تاوانکاری لە رویداوەگە هەس
2025-11-05T08:36:12+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دویەتیگ لەداڵگبوی 2007 لەناو ماڵیان لە ناحیەی رەشید باشوور بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زانیاری سەرەتایەیل و قسەی کەسوکاری دیاریکەن رویداوەگە مەوقەی کیشانن قالییگ لە شوین بەرزیگ رویدایە، بویەسە مودوو وەخوارکەفتن کلاشنکۆف و تەقیان گولە لەلی و زەخمداری کەێد و وە مدوویەو دەسوەجی گیان لەدەسدەێد".
لەلایگ، پسپۆر بەڵگە تاوانناسی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە، لەوەر هەبوین گومان لە بارودۆخ رویدان رویداوەگە، وەپای سەرچەوەگە.