‏کوشیان دویەتیگ لە بەغدا.. گومان تاوانکاری لە رویداوەگە هەس

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دویەتیگ لەداڵگبوی 2007 لەناو ماڵیان لە ناحیەی رەشید باشوور بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زانیاری سەرەتایەیل و قسەی کەسوکاری دیاریکەن رویداوەگە مەوقەی کیشانن قالییگ لە شوین بەرزیگ رویدایە، بویەسە مودوو وەخوارکەفتن کلاشنکۆف و تەقیان گولە لەلی و زەخمداری کەێد و وە مدوویەو دەسوەجی گیان لەدەسدەێد".

‏لەلایگ، پسپۆر بەڵگە تاوانناسی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە، لەوەر هەبوین گومان لە بارودۆخ رویدان رویداوەگە، وەپای سەرچەوەگە.

