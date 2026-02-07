کوشیان دوو ئەندام ئەمنی لە کەربەلا یەکیگیان ئەفسەرە

شەفەق نيوز- كەربەلا

وەزارەت ناوخۆی عراق، ئمڕوو شەممە، کوشیان دووان لە ئەندامەیلی راگەیان یەکیگیان ئەفسەرە، مەوقەی ئەرک ئەمنی لە پارێزگای کەربەلا.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ ئەمنی لە پولیس پارێزگای کەربەلا دەرچگ ئەرا جیوەجیکردن فەرمانەیل دەسگیرکردن یەکیگ لە داواکریایەیل، وەلێ ئەو توومەتبارە وەگەرد براگەی تەقە لەو هیز ئەمنیە کردن، کە بویە مدوو کوشیان رائد (سەلام ئەحمەد محمد) و موفەوەز (عەلی عەبوش عيسا)".

وەزارەتەگە وتیش: ئەرک ئەمنییان تەواو بوی و توومەتبارەیل دەسگیر کریان، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان جیوەجی کریا، و هەواڵەی دادکاری کریان، تا سزای دادپەروەرانەی خوەیان بوەن.