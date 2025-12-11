کوشیان دوو مناڵ و زەخمداری دوو کەس لە یەک خێزان وە تەقیان بۆمبیگ لەناو ماڵیگ لە ناو ماڵیگ لە باشوور عراق
2025-12-11T09:16:06+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 6 کەس لە یەک خێزان لەناویان مناڵیش هەس وە نارنجەک لە باکوور پارێزگای زیقار باشوور عراق.
سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دوو مناڵ دوو کەس کوشیا و چوار کەسیش زەخمداربوی لەناویان ژنیگ وەتەمە هەس لە ئەنجام تەقیان نارنجەکیگ لەناو ماڵیگ لە قەزای "قەلعە سوکەر" لە باکوور زیقار.
ئاشکرایکرد، هووکار تەقینەوەگە تا ئیرنگە نەزانریاس، تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و زەخمدارەیلیش بریانەس ئەرا خەستەخانە.