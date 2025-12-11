‏کوشیان دوو مناڵ و زەخمداری دوو کەس لە یەک خێزان وە تەقیان بۆمبیگ لەناو ماڵیگ لە ناو ماڵیگ لە باشوور عراق

2025-12-11T09:16:06+00:00

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەچەوەیگ  لە پۆلیس عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 6 کەس لە یەک خێزان لەناویان مناڵیش هەس وە نارنجەک لە باکوور پارێزگای زیقار باشوور عراق.

‏سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز  خەوەردا، دوو مناڵ دوو کەس کوشیا و چوار کەسیش زەخمداربوی لەناویان ژنیگ وەتەمە هەس لە ئەنجام تەقیان نارنجەکیگ لەناو ماڵیگ لە قەزای "قەلعە سوکەر" لە باکوور زیقار.

‏ئاشکرایکرد، هووکار تەقینەوەگە تا ئیرنگە نەزانریاس، تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان و زەخمدارەیلیش بریانەس ئەرا خەستەخانە.

