کوشیان دوو ئەفسەر گەورە لە سوپای عراق وە زەخمداری سێیەمیان وە رویداویگ هاتوچو لە سەڵاحەدین

2025-11-22T12:59:45+00:00

شەفق نيوز – سەڵاحەدین  

سەرچەوەیگ پزشکی لە پارێزگای سەڵاحەدین. ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ ڕەفس٦لە سوپای عراق، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری بێجی- حەدیسە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ریدلوەمە لەناوەین دوو ماشین بویە لەبان ئەو ریە لەناو سنوور پارێزگای سەڵاحەدین، و بویە مدوو کوشیان عەقید سائر غائیب عەلی و عەمید حسێن عەباس حسێن لە فەرماندەیی فیرقەی پیادەی هەفتەم.

  سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری موقەدەم لازم عادل محمد جبوری، خەڵک پارێزگای کەرکوک، کە ئەرا خەسەخانە بریا، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە.

