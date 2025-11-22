کوشیان دوو ئەفسەر گەورە لە سوپای عراق وە زەخمداری سێیەمیان وە رویداویگ هاتوچو لە سەڵاحەدین

شەفق نيوز – سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ پزشکی لە پارێزگای سەڵاحەدین. ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ ڕەفس٦لە سوپای عراق، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری بێجی- حەدیسە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ریدلوەمە لەناوەین دوو ماشین بویە لەبان ئەو ریە لەناو سنوور پارێزگای سەڵاحەدین، و بویە مدوو کوشیان عەقید سائر غائیب عەلی و عەمید حسێن عەباس حسێن لە فەرماندەیی فیرقەی پیادەی هەفتەم.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری موقەدەم لازم عادل محمد جبوری، خەڵک پارێزگای کەرکوک، کە ئەرا خەسەخانە بریا، و لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە.