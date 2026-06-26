کوشیان دوو شوان پەس وە تەقینەوەی بومبیگ لە جیماگەیل داعش لە خوەراوای نەینەوا

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو جمعە، خەوەرداد لە کوشیان دوو شوان پەس لە دەرئەنجام تەقیان بومبیگ لە جیماگەیل ریخریاگ داعش، لە جەزیرەی بەعاج لە خوەراوای پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە بومبەگە لە جیماگەیل جەنگە و تەقیەسەو لە ماوەی شوانیکردن ئەو دوو قوربانییە ئەرا پەسەیل لە ناوچەی دیاریکریاگ، ئەوەگ کە بۊە مدوو گیان لەدەسداینیان دەسوەجێ.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو دوو قوربانییە سەروە هووز "جغایفە"ن، و دووپات کرد کە هیزە ئەمنییەیل دەورگرد شوین رویداوەگە گردنە و لێکۆڵینەوەیگ لە رویداوەگە واز کردنە، لە وەختیگ تەرم هەردوگ قوربانییەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل بریا.