‏کوشیان دوو کەس و زەخمداری چوار کەس لە ئەنجام تەقەکردن لە پارێزگایەیل سەڵاحەدین و نەینەوا

‏شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین / نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە مدوو رویداویگ چەکداری خیزانی کە لەناو زەوی کشاوەرزی لە قەزا شرقات باکور پارێزگای سەڵاحەدین رویدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەردەوەردە و گیچەڵەیل خیزانی کویەنە دوارە نووەوبویە لەناوەین ئەندامەیل یەک خیزان لەبان پارچە زەوییگ کشاوەرزی لە یەکیگ ناوچەیل قەزای شرقات، هەر زوی رەسیەس ئەرا وردەوردەی تونیگ چەک وەکارهاوریاس لە ئەنجام کوشیان رانندەی "تراکتۆریگ" کشاوەرزی کوشیا کە مەوقەی رویداوەگە لەورا بویە.

‏وتیش: لە ئەنجام رویداوەگە سێ کەس زەخمداربوی، دەسوەجی تیم فریاکەفتن ئەرا خەستەخانە کلیان کردیە، و تەرمەگەش ئەرا پزیشک دادەوەری بریا تا رێکاریل پێویست بگیرێدەوەر.

‏لە رویداویگ هاوشێوە سەرچەوە ئەمنی ترەک، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری وە مدوو وەردەوەردەیگ ناوەین چەن کەسیگ لەبان پارچە زەوییگ لە شار رەمادی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزەیل ئەمنی ئاخلەی شوین رویداوەگە دانە و لێکۆڵینەوە وازکریا لە رویداو، و زەخمدارەگەش ئەرا خەستەخانە بریا و تەرم کوشیاگەش بریارە پزیشک دادوەری تا چارەسەر وەربگرێد.

‏

‏

‏