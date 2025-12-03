کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە زیقار

شەفق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە قەزای غەراف باکوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام پلیان ماشینیگ بوی کە سێ کەس لەناوی بوین، کە بویە مدوو مردن دوو کەس وەکوتپڕ، و سێەم کەس تویش زەخمداری سەختیگ هات، ئەرا خەسەخانە بریا.

وتیش: لایەنەیل ئەمنی دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.