کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ وە کارەبا و تلیان لە نەجەف

2025-11-29T10:00:56+00:00

شەفق نيوز- نەجەف 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەجەف، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە رویداوەیلیگ جیاجیا لە شارەگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو کەس تویش تەزیان کارەبا هاتن مەوقەی کارکردن لە تووڕ نیشتمانی (زیایچگن) لەناو یەکیگ لە بینایەیل بازرگانی لە گەڕەک حرەفیین ناوڕاس نەجەف، دیاری کرد کە یەکیگیان وەکوتپڕ گیانی لەدەسدا و ئەوەکە تویش سزیان هات.

 وتیش: ئەندامیگ ئەمنی لە فەرماندەیی پولیس نەجەف مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لە خاڵ حەیدەریە، تویش تلیان ماشینیگ هات کە وە تونی هاتوێدە بان خاڵ وەشگینەگە.

