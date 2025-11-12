کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە بەسرە

شەفق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە دوو کەس گیانیان لەدەسدانە و کەسیگیش تویش زەخمداری سەختیگ هات، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری شەلامچە لە باشوور پارێزگای بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە کەفتە ناوەین دوو ماشین، و تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بردن، و تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.

وتیش: لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.