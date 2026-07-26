کوشیان دوو کەس و زەخمداربۊین دوو کەس ترەک وە روبداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری سەرەکی دۆرە لە بەغداد

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد لە گیانلەدەسداین دوو کەس و زەخمداربۊین دوو کەس ترەک وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن کە لە نزیک چێشتخانەی "شەمسێن" لەبان ری خێرای سەرەکی دۆرە لە باشوور پایتەخت بەغداد رۊی دا.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکدان دوو ماشین بۊە لەوەر تونی فرە و بی ئاگایی لەلایەن هەردوگ رانندەگە.

دیاری کرد کە هیزە ئەمنییەیل بازنەیگ لە دەوروگەرد شۊن رووداوەگە کیشانە ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل و رێکارە بنەڕەتییەیل، لە وەختیگ ماشینەیل فریاکەفتن زەخمدارەیل وەرەو خەسەخانە برد ئەرا وەرگردن چارەسەر، و هەردوگ تەرمەگەیش ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری.