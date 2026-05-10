کوشیان دوو کەس و زەخمداربوین 7 کەس ترەک وە رویداوەیل هاتوچو و جەنگ هووزانە لە بەغداد و زیقار

شەفەق نیوز - بەغداد / زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین دوو کەس ترەک دۊای رویداویگ هاتوچر مەترسیدار لەبان ری بەغداد - کەرکووک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین دوو ماشین لە نزیک خاڵ وەشکین (مەدرەع) کەفتەسەو، کە بویە هووکار کوشیان کەسیگ و زەخمداربوین دوو کەس، و دیاری کرد کە هیزە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوە لە وردەکارییەیل رویداوەگە واز کردنە، لە وەختیگ ماشینەیل فریاکەفتن قوربانییەیل وەرەو خەسەخانە و فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بردنە.

لە پارێزگای زیقار، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان ژنیگ و زەخمداربوین 5 کەس ترەک وە دوو رویداو جیاواز.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانسەگە وت: جەنگ هووزانەی تونیگ لە قەزای گورمەت بەنی سەعید لە باشوور پارێزگاگە سەرهەڵداگە وە مدوو ناکۆکییگ لەبان تاقە ئاوەیل، کە زەخمداربوین 4 کەس لەلی کەفتەو، دووپاتیش کرد کە هبزە ئەمنییەیل دەورگەرد ناوچەگە گرونە و زیاتر لە 20 بەشداربوی لە جەنگەگە دەسگیر کردنە.

لە رویداویگ ترەک لە زیقار، ژنیگ گیان لەدەسدا و شویەگەی وە زەخمدارییەیلیگ سەخت زەخمدار بوی دۊای پلیان ماشینەگەیان لەبان ری گتیعە لە قەزای شەتڕە، و تەرمەگە و زەخمدارەگە وەرەو ناوەندە تایبەتمەنیەیل بریانە.