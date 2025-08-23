کوشیان دوو دویەت وە رویداویگ تلیان دڵتەزن لە بەسرە
شەفەق نيوز- بەسەرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو دویەت لە ئەنجام رویداویگ تلیان لەناوڕاس پارێزگای بەسرە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینیگ مارکەی (يوگن)، داد لە دوو دویەت مەوقەی ئەودیمکردن لە جادەی بەغداد ناوڕاس پارێزگای بەسرە، و هەردوگیان تلان، و وەکوتپڕ گیانیان لەدەسدان.
وتیش: هیزەیل ئەمنی ری ئەرا ماشینەیل فریاکەفتن واز کردن و تەرم دوو دویەتەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.