کوشیان دوو دویەت وە رویداویگ تلیان دڵتەزن لە بەسرە

کوشیان دوو دویەت وە رویداویگ تلیان دڵتەزن لە بەسرە
2025-08-23T09:36:00+00:00

شەفەق نيوز- بەسەرە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو دویەت لە ئەنجام رویداویگ تلیان لەناوڕاس پارێزگای بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینیگ مارکەی (يوگن)، داد لە دوو دویەت مەوقەی ئەودیمکردن لە جادەی بەغداد ناوڕاس پارێزگای بەسرە، و هەردوگیان تلان، و وەکوتپڕ گیانیان لەدەسدان.

 وتیش: هیزەیل ئەمنی ری ئەرا ماشینەیل فریاکەفتن واز کردن و تەرم دوو دویەتەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

