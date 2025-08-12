کوشیان دووان لە کوڕەیل سەرۆک دەسەی ئاسایش و وەرگری پەرلەمان وە رویداویگ هاتوچو لەبان ری کەربەلا.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- ديوانيە

دووان لە کوڕەیل کەریم علێوی سەرۆک دەسەی ئاسایش و وەرگری لە پەڕڵمان عراق، ئمڕوو سێشەممە، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری کەربەلا گیانیان لەدەسدان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دووان لە کوڕەیل علێوی وە رویداویگ هاتوچو گیانی لەدەسدا، کە عەبدولڵا و عیزەدین ناویانە، لە ئەنجام پلیان ماشینیان لە ناوچەی عفەچ ناوەین دیوانیە و کەربەلا، وەختیگ وەرەو زیارەت چلەی ئیمام حسێن چگنە.

وتیش: رویداوەگە بویە هوکار کوشیان 5 کەس و زەخمداری 17 کەس، دیاری کرد کە علێوی وەگەرد کوڕەیلی بویە لە رویداوەگە.