کوشیان داڵگ و دویەتیگ وە هیزگردن ئاگر نادیاریگ لە کازمیەی بەغداد
2025-09-03T11:35:38+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ژن، داڵگ و دویەتیگ، لە ئەنجام رویداویگ ئاگر کە لەناو ماڵیان لە شار کازمیە باکوور بەغداد پایتەخت هیز گرد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پسپۆڕ بەڵگەیل تاوانی رینماییگ وازکردن لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە دا، لەوەر ئەوە کە گومان لەناو شیوەی رویداوەگە هەس، وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە نادیارییگ لە سەرچەوەی ئاگرەگە هەس، و دیار نییە ئەگەر رویداوەگە هیزگردن ئاگر بویە یا کوشتن بویە.