کوشیان داڵگ و دویەتیگ وە هیزگردن ئاگر نادیاریگ لە کازمیەی بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ژن، داڵگ و دویەتیگ، لە ئەنجام رویداویگ ئاگر کە لەناو ماڵیان لە شار کازمیە باکوور بەغداد پایتەخت هیز گرد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پسپۆڕ بەڵگەیل تاوانی رینماییگ وازکردن لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە دا، لەوەر ئەوە کە گومان لەناو شیوەی رویداوەگە هەس، وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە نادیارییگ لە سەرچەوەی ئاگرەگە هەس، و دیار نییە ئەگەر رویداوەگە هیزگردن ئاگر بویە یا کوشتن بویە.