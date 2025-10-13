‏کوشیان خێزانیگ وە تەواوی رزگاربوین وەرپرسیگ ناوخوەیی لە تەقەلایگ تیرۆرکردن لە بەسرە و دیوانیە

‏کوشیان خێزانیگ وە تەواوی رزگاربوین وەرپرسیگ ناوخوەیی لە تەقەلایگ تیرۆرکردن لە بەسرە و دیوانیە
2025-10-13T14:26:19+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە/  دیوانیە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لەکوشیانخێزانیگ وە تەواوی لە پارێزگای دیوانیە، لە هەمان وەخت تویشهاتن وەرپرس شارەوانی وە تەقەلای تیرۆرکردن لە پارێزگای بەسرە باشوور وڵات.

‏سەرچەوەیگ لە دیوانیە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە "کوشیان خێزانیگ لە باوگ و داڵگ دوو مناڵیان لە کویچەی رەفعەت لە پارێزگاگە".

‏فەرماندەی پۆلیس دیوانیە لیوا نەجاح بەیاتی لە بەیانیگ راگەیان "لە دویای نیم ساعەت لە تاوانەگە بکوشەگە دەسگیرکریا".

‏لە بەسرە، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەرپرس بەش زیایچگنەیل لە شارەوانی بەسرە ئەحمەد مەنازل نەجا تەقەلای تیررکردنی دریا، و هێزە ئەمنیەیل توەنستن وە وەختیگ پەیمانەیی ئەنجامدەرەیل دەسگیربکەن".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon