‏کوشیان خێزانیگ وە تەواوی رزگاربوین وەرپرسیگ ناوخوەیی لە تەقەلایگ تیرۆرکردن لە بەسرە و دیوانیە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە/ دیوانیە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لەکوشیانخێزانیگ وە تەواوی لە پارێزگای دیوانیە، لە هەمان وەخت تویشهاتن وەرپرس شارەوانی وە تەقەلای تیرۆرکردن لە پارێزگای بەسرە باشوور وڵات.

‏سەرچەوەیگ لە دیوانیە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە "کوشیان خێزانیگ لە باوگ و داڵگ دوو مناڵیان لە کویچەی رەفعەت لە پارێزگاگە".

‏فەرماندەی پۆلیس دیوانیە لیوا نەجاح بەیاتی لە بەیانیگ راگەیان "لە دویای نیم ساعەت لە تاوانەگە بکوشەگە دەسگیرکریا".

‏لە بەسرە، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەرپرس بەش زیایچگنەیل لە شارەوانی بەسرە ئەحمەد مەنازل نەجا تەقەلای تیررکردنی دریا، و هێزە ئەمنیەیل توەنستن وە وەختیگ پەیمانەیی ئەنجامدەرەیل دەسگیربکەن".

