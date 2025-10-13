کوشیان خێزانیگ وە تەواوی رزگاربوین وەرپرسیگ ناوخوەیی لە تەقەلایگ تیرۆرکردن لە بەسرە و دیوانیە
شەفەق نیوز ـ بەسرە/ دیوانیە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لەکوشیانخێزانیگ وە تەواوی لە پارێزگای دیوانیە، لە هەمان وەخت تویشهاتن وەرپرس شارەوانی وە تەقەلای تیرۆرکردن لە پارێزگای بەسرە باشوور وڵات.
سەرچەوەیگ لە دیوانیە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە "کوشیان خێزانیگ لە باوگ و داڵگ دوو مناڵیان لە کویچەی رەفعەت لە پارێزگاگە".
فەرماندەی پۆلیس دیوانیە لیوا نەجاح بەیاتی لە بەیانیگ راگەیان "لە دویای نیم ساعەت لە تاوانەگە بکوشەگە دەسگیرکریا".
لە بەسرە، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەرپرس بەش زیایچگنەیل لە شارەوانی بەسرە ئەحمەد مەنازل نەجا تەقەلای تیررکردنی دریا، و هێزە ئەمنیەیل توەنستن وە وەختیگ پەیمانەیی ئەنجامدەرەیل دەسگیربکەن".