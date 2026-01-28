کوشیان خاوەن نانەواخانەیگ وە هیزگردن ئاگر لە بەغداد

شەفەق نيوز– بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان خاوەن نانەواخانەیگ (سەموون) لە ئەنجام رویداویگ هیزگردن ئاگر لەناو نانەواخانەگە لەوەر نزەکردن گاز لە ناوچەی حوڕیە خوەرئاوای بەغداد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن ئاگرەگە کپەو بکەن و تەرم قوربانیەگە لەناو نانەواخانەگە درارن، و ئەرا پزیشک دادوەری کلی کردن، تا ریکارەیل یاسایی تەواو بکەن.

وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.