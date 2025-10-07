کوشیان خانمە فەرمانبەریگ دادپەروەری وە پەلاماریگ چەکدار لەناوڕاس واست

شەفەق نيوز - واست

سەرچەوەیگ لە پولیس پارێزگای واست، ئمڕوو سێشەممەر خەوەردا لە خەشلان خانمە فەرمانبەریگ دادپەروەری لە وەڕیەوبەرایەتی ئاو واست، و پەلاماریگ چەکدار باکوور شار کووت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو خانمە وەناو "همسة جاسم" لەناو تەمەن سی ساڵان وەگەرد سڵاکاری ئاسایش نەتەوەیی کار کەێد، وە پەلاماریگ چەکدار لە ناوچەی عامریە باکوور شار کووت گیانی لەدەسدا.

وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و تاوانکارەیل وەرەو شوین نادیاریگ واین.