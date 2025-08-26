کوشیان باوگیگ وە دەس کوڕەگەی لە کەرکوک

شەفەق نیوز ــ کەرکوک

پیایگ 47 ساڵان لە کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، گیان لەدەسدا وە مدوو زەخمداری سەختیگ لە کەپوڵی، دویای ئەوەگ ژنە دویەمەگەی ئەرا خەستەخانەی ئازادی بردیەسێ، باوجی لەوەر زەخمداریەگەی گیان لەدەسدا.

وەپای سەرچەوەیگ پزشکی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ژنە دویەمەگەی قوربانیەگ داد دژ وە کوڕ شویەگەی توومارکردیە، توومەتباری کەێد وە دەسدرویژی کردن بان باوگی لە ئەنجام وردەوەردەیل خێزانی.

وەپای سەرچەوەگە، هێزەیل ئەمنی توەنستنە توومەتبار ( باوگ قوربانیەگە) تەمەن 20 ساڵانە دەسگیری بکەن، لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە چۆنیەتی و هووکار رویداواگە وازبکەن، ئامادەی بکان ئەرا وەرگردن رێکار یاسای پێویست.