کوشیان پیاییگ وە گولە لەناو دوکانەگەی لە کەرکوک
2025-12-14T10:25:56+00:00
شەفەق نيوز- كەركوك
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ خانەنشین لە تەمەن 51 ساڵە، دویای تەقەکردن لەناو دوکانەگەی لە ناحیەس لەیلان خوەرھەڵات پارێزگای کەرکوک.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکداریگ نەناسیای تەقە لە قوربانیەگە کرد وەناو (ئ. م. ص) لەناو دوکانەگەی کە بویە مدوو کوشیانی، و بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.
وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد، و تەقەلای وەشوینکەفتن و دەسگیرکردن تاوانکارەگە وەردەوامە.