کوشیان پیاییگ وە گولە لەناو دوکانەگەی لە کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ خانەنشین لە تەمەن 51 ساڵە، دویای تەقەکردن لەناو دوکانەگەی لە ناحیەس لەیلان خوەرھەڵات پارێزگای کەرکوک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکداریگ نەناسیای تەقە لە قوربانیەگە کرد وەناو (ئ. م. ص) لەناو دوکانەگەی کە بویە مدوو کوشیانی، و بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد، و تەقەلای وەشوینکەفتن و دەسگیرکردن تاوانکارەگە وەردەوامە.

