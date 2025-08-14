کوشیان پیایگ و زەخمداری یەکیگ ترەک وە دوو رویداو جیا لە نەینەوا

شەفەق نیوز ــ نەینەوا

سەرچەوەیگ لە پۆلیس نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان پیایگ و زەخمداری گەنجیگ وە رویداو گولەیل جیا لە شار موسڵ.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، فەرمانگەی پزیشک دادوەری تەرم پیایگ 41 ساڵان دانشتگ کویچەی زەبات لە شار موسڵ رادەس کردیە، وە مدوو زەخمداری وە گولە کوشیاس مەوقەی پاکەوکردن چەک لەناو ماڵ، وەپای قسەی کەسوکار قوربانیەگە.

وتیش، لە رویداو ترەک لە کویچەی ئیسڵاح کشاوەرزی لای راس موسڵ، وە گولەی وێڵ گەنجیگ 18 ساڵان زەخمداربویە، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریایە ئەرا خەستەخانە.