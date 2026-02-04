کوشیان پیاییگ وەگەرد دویەتەی لە ئەنجام هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیان لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

باوگ و دویەتیگ، لە ئەنجام هیزگردن ئاگر لەناو ماڵیان، ئمڕوو چوارشەممە، لە خوەرھەڵات بەغدای پایتەخت، گیانیان لەدەسدان.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی کە بویەسە مدوو تەقیان گیزەر ئاو لەناو ماڵەگە، ئاگر بڵویزە کردگە و زویوەزوی لەناو ماڵەگە بڵاو بویە، ئەوەیش لە قەتاع 35 لە شار سەدر خوەرھەڵات بەغداد.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن، و تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکردن ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.