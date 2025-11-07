کوشیان پیاییگ وەدەس کەسەیلیگ چەکدار لە خوەرھەڵات بەغداد
2025-11-07T11:19:39+00:00
شەفق نيوز - بەغداد
سەرچەوەیگ لە پولیس بەغداد، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ وە پەلاماریگ چەکدار لە خوەرھەڵات پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای تەڤە لە ماشینیگ مەدەنی لە ناوچەی فزێلیە خوەرھەڵات بەغداد کردن، کە بویە مدوو کوشیان خاوەن ماشینەگە و چەکدارەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە.
وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە، و زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە رویداوەگە تووڵەسەنین هووزانە بویە.