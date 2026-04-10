کوشیان پیاییگ وەدەس براگەی لەبان پارچە زەوییگ

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جومعە، خەوەردا لە کوشیان پیاییگ لەبان دەس براگەی لە ئەنجام تەقەکردن، وە مدوو مرافەیگ لەبان پارچە زەوییگ لە دەورگرد قەزای خاڵس لە باکوور خوەراوای پارێزگای دیالە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام دەمەقاڵیگ خیزانی لەبان خاوەنداریەتی زەویەگە کەفتیەسەو، کە بویە مدوو گەورەبوین مرافەگە و تەقەکردن تاوانبارەگە لە براگەی، کە بویە مدوو کوشیانی دەسوەجی.

وتیش: هیزە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوەیگ لە رویداوەگە واز کردنە، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە جیوەجی کردن.