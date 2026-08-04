کوشیان پیای پیریگ و زەخمداربۊن 4 کەس وە پەنج رویداو هاتوچو لە نەینەوا

شەفەق نیوز - نەینەوا

پیایگ پیر گیان لەدەسدا، و چوار کەس وە زەخمەیل جیاواز زەخمدار بۊن، لە ئەنجام پەنج رویداو هاتوچو جیاجیا کە پارێزگای نەینەوا لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە وەخوەیەو دی.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە فەرماندەیی پۆلیس نەینەوا، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە یەکیگ لە رویداوەیل لە گەڕەک فەلەستین لە باشوور خوەرهەڵات شار مووسڵ رۊ دا، و بۊە مدوو گیانلەدەسدان پیاویگ لەداڵگبۊ ساڵ 1954، کە تەرمەگەی ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا.

دیاری کرد کە چوار رویداو ترەک بۊنە مدوو زەخمداربۊن چوار کەس، کە دوو کەس لە رویداویگ هاتوچو لە ناحیەی گوێڕ باشوور خوەرهەڵات مووسڵ زەخمدار بۊن، و کەس سێیەم لە رویداویگ لە قەزای تەلەعفەر خوەراوای پارێزگاگە زەخمدار بۊ، و زەخمداری چوارەم دۊای رویداویگ هاتوچو لە گەڕەک مەسارف باکوور شار مووسڵ توومار کریا.