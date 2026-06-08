کوشیان پەیامنێریگ تەلەفزیۆنی لەئەنجام رۊداویگ هاتوچوو لەبان ری بەسرە

شەفەق نیوز - بەسرە / دیوانیە

سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوو، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا لە کوشیان پەیامنێر کەناڵ رووداو هەواڵی کوردی "هەڵکەوت عەزیز" لەئەنجام رۊداویگ هاتوچوو کە تویشی بوی لەبان ئەو ریە کە بەغداد و بەسرە وە یەکەو بەسێد لەناو سنوورەیل پارێزگای دیوانیە، لە باشوور وڵاتەگە.

عەزیز وەرەو باشوور وڵاتەگە چیاد ئەرا رووماڵکردن رۊداویگ هاتوچوو کە دۊکە رۊدا و بویە هووکار مردن دەیان کەس، وەرجە ئەوەگ تویش رۊداوەگە بوود لە مەوقەی چگنی ئەرا جیوەجیکردن ئەرکە رووژنامەوانییەگەی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رۊداوەگە لەبان ری سەرەکی لەناوەین بەغداد و بەسرە رۊداگە، و دیاری کرد کە لایەنە تایبەتمەنەیل دەسوەجی دۊای رۊداینی دەسوەردان کردنە و دەسمیەتی پیشکەش کردنە، لە وەختیگ عەزیز بریاسە یەکیگ لە خەسەخانەیل دیوانیە، کە لەوەر زەخمەیلی گیان لەدەس داگە.

وتیش: لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل هێمان وەردەوامن ئەرا زانین مدووەیل رۊداوەگە و وردەکارییەیلی، وەبی ئاشکراکردن وردەکارییەیلیگ زیاتریگ لەباوەت رەوشەیل رۊداینی.

هەڵکەوت عەزیز وە یەکیگ لە رۊە راگەیاننە ناسریایەیل لە گۆڕەپان رووژنامەوانی دانریەێد، و لە خەڵک پارێزگای کەرکووکە، و لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە کار لەبان رووماڵکردن فرەیگ لە رۊداوەیل سیاسی و ئەمنی و خزمەتگوزارییەیل لە پارێزگا جیاجیایەیل عراقی کردگە لەڕی راپۆرتە مەیدانییەیلییەو.