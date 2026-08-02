وسیان هاوردەیل نەفت عراقی ئەرا ئەمریکا ئەرا پەنجەمین هەفتە لەبانیەک

شەفەق نیوز - بەغداد / واشنتۆن

زانیارییەیل وەڕێوەبەرایەتی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی نیشان دان، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هیچ باریگ لە نەفت خاو عراقی هاوردە نەکردگە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە، و یەیش ئەرا پەنجەمین هەفتەس لەبانیەک.

وەپای ئەو زانیاریەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفتگە، کەنەدا کەفتە سەرەتای لیست گەورەترین دابینکەرەیل نەفت خاو ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل وە بڕ 3.620 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، دۊای ئەوەیش ڤەنزوێلا هات وە نزیکەی 673 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، دۊای ئەوەیش بەڕازیل وە 269 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و ئیکوادۆر وە 230 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و کۆڵۆمبیا وە 150 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و مەکسیک وە 149 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ نەیجیریا هات وە 84 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لیبیا وە 29 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ واشنتۆن هیچ هاوردەیگ لە سعودیە و عراق توومار نەکرد لە ماوەی ئەو هەفتە.

عراق هەناردەی 71 هەزار بەرمیل لە رووژیگ کردۊد ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل لەو هەفتە کە لە 19ی حوزەیران/ یۆنیۆی 2026 کووتایی هات، وەرجە ئەوەگ هاوردەیلە وە تەواوی بوەسن لە هەفتەی دۊاترەو تا ئەو هەفتە کە لە 24ی تەمموز / یۆلیۆی گوزەشتە کووتایی هات، وەپای زانیارییەیل فەرمی.