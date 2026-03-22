وسیان فرووشتن و سەنین پویل لە بەغدا و هەولێر وەگەرد پشوو جەژن

2026-03-22T08:56:02+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا / هەولێر

‏نرخ ئاڵشتکردن دۆلار  وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، هویچ ئاڵشتبوین نوو وەخوەیەوە نەیە لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت، یەیش وە مدوو  وسانن فرووشتن و سەنین فەرمی وەگەرد پشوو جەژن.

‏وەگەرد بەسانن بازاڕەیل، شمارەیگ کەم لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بڕیگ ناوچەیل بەغدا وەردەوام بوین لە کارکردن، کە نرخ فرووشتن 155،500 دینار بوی ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەننیش ڕەسیە 154،500 دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بازاڕەیل وەبان نرخەیل   رووژ پەنجشەممەی گوزەیشتە وسیان، کە نرخ فروشتن 154،600 دینار بوی و نرخ سەننیش 154،500 دینار بوی ئەرا هەر 100 دۆلاریگ،  وەرجە چگنە ناو پشووی فەرمی جەژن رەمەزان.

