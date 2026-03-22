وسیان فرووشتن و سەنین پویل لە بەغدا و هەولێر وەگەرد پشوو جەژن
شەفەق نیوز - بەغدا / هەولێر
نرخ ئاڵشتکردن دۆلار وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، هویچ ئاڵشتبوین نوو وەخوەیەوە نەیە لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت، یەیش وە مدوو وسانن فرووشتن و سەنین فەرمی وەگەرد پشوو جەژن.
وەگەرد بەسانن بازاڕەیل، شمارەیگ کەم لە دوکانەیل ئاڵشتکردن پویل لە بڕیگ ناوچەیل بەغدا وەردەوام بوین لە کارکردن، کە نرخ فرووشتن 155،500 دینار بوی ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، و نرخ سەننیش ڕەسیە 154،500 دینار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بازاڕەیل وەبان نرخەیل رووژ پەنجشەممەی گوزەیشتە وسیان، کە نرخ فروشتن 154،600 دینار بوی و نرخ سەننیش 154،500 دینار بوی ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، وەرجە چگنە ناو پشووی فەرمی جەژن رەمەزان.