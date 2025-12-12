وسیان جویلەی ئاسمانی لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە و بڕیان کارەبا لە پارێزگاگە

شەفەق نيوز - بەسرە

جویلەی کاروانەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە، ئمڕوو جمعە، لەوەر دروسبوین تەم، و داوەزیان فرەیگ ئاست نووڕستن وسیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەمیش وەشیوەی نیمچە تەواویگ وزەی کارەبا لە پارێزگاگە بڕیا، لە ئەنجام بەدی کەشوهەوا لە بەسرە.

ئیوارەی دویەکە چوارشەممە، فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد، تا ساعەت 12ی نیمەڕو دویەکە پەنجشەممە وسیا، ئەوەیش لەوەر نەمان ئاست نووڕستن وە مدوو تەم.