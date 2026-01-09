ئەور بوور و پەڵەی واراناوی لە ماوەی ئایندە لە عراق

شەفەق نيوز - زیقار

شارەزای کەشناسی عەلی جابر زیادی، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد لە هاتن زەنجیرەیگ لە پەڵەی واراناوی لە ماوەی دوو مانگ ئایندە وەرەو عراق، لە ئەنجام رەسین عراق ئەرا تیربوین لە نم و تەڕییگ کە لە ئەفریقاو تیەێد وەگەرد گورجی دەریای سوور.

زیادی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وارانەیل لەشوینیەک تیەن، و یەکەمیان لە ساعەتەیل ئایندە وەگەرد ئەور بوور تیەێد، دیاری کرد کە ولرلن لە پارێزگایەیل باکوور و ناوڕاس فرەس، و لەو ناوچەیل ترەک کەمترە.

وتیش: تا شەفەق سوو کەمەو بوود، و لە دویای ئەوە پارچە وای سەردیگ باکووری تیەێد، کە نزیکەی پەنج پلە گەرمی داوەزێد، و تا دوو ئەو سەردیە وەردەوام بوود.

زیادی وتیش: لە ناوڕاس هەفتەی ئایندە واران نوویگ لە بەشەیل باکوور و خوەرھەڵات وڵات وارێد، وتیش: مەزەنە کریەێد لە 21 مانگ ئایندە وارانیگ فرەی ناوچەیل ناوڕاس و باشوور بگرێدەو، و هاتێ لافاو دروس بکەێد.

زیادی لە کۆتایی وتیش: ماوەیل واران تا ناوڕاس مانگ رەمەزان وەردەوامە، وەگەرد وەردەوامی پەڵەی ئەور لە هەفتەیل ئایندە.