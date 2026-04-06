گورزەیل ئاسمانی وەبان سێ بارەگای حەشد شەعبی لە ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی، شەو دوشەممە - سێشەممە، خەوەر دا کە گورزەیل ئاسمانی یەک لەشۊن یەک شمارەیگ لە شوونەیل حەشد شەعبی لە قەزای قائیم لە خوەراوای پارێزگای ئەنبار کردنەسە ئامانج.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو گورزەیلە رەسینە بارەگای پەیوەندییەیل و یەکەیل تووپخانە بیجگە لە بارەگای ئۆپەراسیۆنەیل کە گشتیان سەروە حەشد شەعبین لە قائیم.

وتیش: زانیارییەیل سەرەتایی نیشان دەن ئەرا ئەوەگ ئی شوونەیلە وەرجە ئامانجگردنیان چووڵ بوینە"، و دیاری کرد کە پەلامارەگە وەپەی داتا سەرەتاییەیل هیچ زیانیگ گیانی لەلی نەکەفتیەسەو.

وەرجە کەمیگ، پەلاماریگ ئاسمانی، بارەگای لیوای 13 لە حەشد شەعبی (لیوای توفوف) لە قائیم لە پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج، وەبی ئەوەگ هیچ زیانیگ گیانی لەلی بکەفێدەو.