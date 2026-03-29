‏گورزەیل ئاسمانی دوو بنکەی حەشد شەعبی لە نەینەوا و سەڵاحەدین کردنە ئامانج

‏شەفەق نیوز - نەینەوا / سەڵاحەدین

‏شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، فرۆکەیل جەنگی "نەناسیاگ" چەن گورزگ ئاسمانی ئەنجام دان و دوو بنکەی سەربازی هێزەیل حەشد شەعبی لە هەردوو پارێزگای نەینەوا و سەڵاحەدین کردنە ئامانج، یەیش هاووەختە وەگەرد بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان پەلامارەگە بنکەیگ حەشد لە نزیک باڵەخانەی تەکنیکی کشتوکاڵی لە ناوچەی "رەشیدیە" لە باکوور موسڵ (ناوەند پارێزگای نەینەوا) کردیەسە ئامانج.

‏لە هەمان وەخت، سەرچەوەیگ ئەمنی تر ئاشکرای کرد بنکەی "52"ی سەر وە حەشد شەعبی لە نزیک بازگەی قەزای دووزخورماتوو لە خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین، کەفتە وەر گورزگ ئاسمانی.

‏تا ئیسە کە ئی خەوەرە ئامادە کریا، هیچ زانیارییگ لەبان زەخمدار بوین و زەرەرەیل مادی لە ئەنجام ئی گورزەیلە، وە دەس نەڕەسیە.

