گورزەیل ئاسمانی دوو بنکەی حەشد شەعبی لە نەینەوا و سەڵاحەدین کردنە ئامانج
شەفەق نیوز - نەینەوا / سەڵاحەدین
شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، فرۆکەیل جەنگی "نەناسیاگ" چەن گورزگ ئاسمانی ئەنجام دان و دوو بنکەی سەربازی هێزەیل حەشد شەعبی لە هەردوو پارێزگای نەینەوا و سەڵاحەدین کردنە ئامانج، یەیش هاووەختە وەگەرد بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان پەلامارەگە بنکەیگ حەشد لە نزیک باڵەخانەی تەکنیکی کشتوکاڵی لە ناوچەی "رەشیدیە" لە باکوور موسڵ (ناوەند پارێزگای نەینەوا) کردیەسە ئامانج.
لە هەمان وەخت، سەرچەوەیگ ئەمنی تر ئاشکرای کرد بنکەی "52"ی سەر وە حەشد شەعبی لە نزیک بازگەی قەزای دووزخورماتوو لە خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین، کەفتە وەر گورزگ ئاسمانی.
تا ئیسە کە ئی خەوەرە ئامادە کریا، هیچ زانیارییگ لەبان زەخمدار بوین و زەرەرەیل مادی لە ئەنجام ئی گورزەیلە، وە دەس نەڕەسیە.