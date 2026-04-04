گورزیگ ئاسمانی وەبان ئەمماریگ پەتاتە لە موسڵ

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، شەفەق ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە فڕۆکەیگ جەنگی نەناسریای، پەلاماریگ ئاسمانی جیوەجی کرد کە ئەمماریگ پەتاتە لە ئاوای شریخان خوارگ لە نزیک ناوچەی رەشیدیە لە باکوور موسڵ کردە ئامانج.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزەگە نەویە مدوو توومارکردن زیانەیل گیانی یا زەرەردەیل ماددی گەورە وەپەی زانیارییەیل سەرەتایی.

وتیش: دەزگا ئەمنییەیل رەسینە شوون رویداوەگە و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس پەلامارەگە واز کردن و ئەو لایەنە کە جیوەجیی کردیە، و دیاری کرد کە هیمان زانیارییەیل هانە ژیر نووەوکردن.