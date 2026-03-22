گورزیگ ئاسمانی وەبان حەشد شەعبی لە ئەنبار

شەفەق نیوز - بەغدا

فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل حەشد شەعبی لە ئەنبار، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک بنکەی یەکیگ لە لیوایەیل کەفتەسە وەر گورز فڕۆکەیل جەنگی ئەمریکی، بی ئەوەگ هیچ زەخمدارییگ لە توومار بوود.

فەرماندەیەیگە لە بەیاننامەیگ ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بنکەی فەوج یەکەم لە لیوای 13 (لیوای توفووف) ک کەفتیەسە ناوچەی (160)، کەفتەسە وەر گورزیگ لە لایەن ئەمریکا ک یەیش وەردەوامبۊن ئاشکراس لە شیواز ئامانجگرتن و تۊنترەوکردن رەوشەگە".

دیاری کرد ک "ئی دەسدرویژییە بۊە مدوو زیان مادی لە ناو ئەو شونە، وەبی ئەوەگ هیچ کەسیگ لەناوی بکوشیەێد یا زەخمدار بوود"، و وتیش: "ئیمە ئی کارە دوژمنایەتیە شەرمەزار کەیمن و دووپات کەیمن ک ئیجورە دەسدرویژی بڕیگ کار نیەکەیدە بان ئامادەیی هیزەیلمان یان وەردەوامبۊنیان لە ئەنجامدان ئەرکەیلیان ئەرا مقیەتیکردن خاک و ئاسایش".

لە وەخت دەسکردن وە جەنگ ئیسرائیلی-ئەمریکی دژ وە ئیران، فرەی بنکەیل حەشدی شەعبی کەفتنە وەر پەلامارەیل ئاسمانی ک بۊە مدوو کوشیان و زەخمداربۊن دەیان کەس، و پارێزگای ئەنبار زیایترین بەش لە ئی پەلامارەیلە وەرکەفتیە، بیجگە لە بنکەیل حەشد لە بەغدا و بابل و کەرکوک و نەینەوا و دیالا و سەڵاحەدین.