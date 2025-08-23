گورزیگ ئاسمانی وەبان حەشارگەیگ داعش لە سەڵاحەدین.. گشت تیرۆرستەیل کوشیانە.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- سەلاحەددین

فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل هاوبەش، ئمڕوو شەممە، جیوەجیکردن گورزیگ ئاسمانی سەرکەفتگ راگەیان حەشارگەی تیرۆرستەیل داعش لە دووڵ چای لە کەرت خوەرهەڵات سەڵاحەدین کردە ئامانج، کە بویە مدوو کوشیان گشت تیرۆرستەیل و یرانکردن چەک و ئامرازەیلیان و گشت ئامێرەیل پەیوەندیکردن لەو شوینە.

ئەوەیش لە بەیاننامەیگ لەلایەن شانەی راگەیانن ئەمنی عراقی هات کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وتیش: ئۆپراسیۆنەگە لە وەردەوامی کارکردن ئەمنی تیەێد کە هیزەیل چەکدار دژوە چەتەیل داعش جیوەجی کەن.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەگە لە ساعەت 20:00 جیوەجی کریا، دویای تەواوکردن خوازینەیل و دیاریکردن ئامانجەگە وە فرۆکەیل F16، وە پشتبەسین وە رەنج هەتاڵکر و پیشەیی جیاواز شانەی وەئامانجگردن ئاسمانی.