گورزیگ ئاسمانی وەبان بارەگایگ حەشد شەعبی لە فڕۆکەخانەی کەرکووک
شەفەق نیوز - کەرکووک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک، ئمڕوو شەمە، وت: بارەگایگ سەر وە هەواڵگری دەزگای حەشد شەعبی لە دەورگرد فڕۆکەخانەی کەرکووک کەفتە وەر پەلامار وە سێ مووشەک لە فڕۆکەیگەو، وەبی ئەوەگ زانیاریەیل پشتڕاسکریاگ لەبان بڕ زیانەیل بوود.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو بارەگا کە پەلامار دریاس بەشیگە لە فڕۆکەخانەگە، و تەنیا دیواریگ ناوەینیان جیاوە کەێد، و دیاری کرد ک پەلامارەیل بارەگای هەواڵگری سەر وە حەشد شەعبی کردنەسە ئامانج.
وتیش: پەلامارەگە لە ئاماریگ سەرەتایی بویە هووکار زەخمداربوین دوو کەس لە ئەندامەیل حەشد، و دەزگایەیل ئەمنی دەس کردنە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە، وەگەرد بڵاوبوینیگ ئەمنی لە دەورگرد فڕۆکەخانەگە ئەرا زانستن وردەکاریەیل پەلامارەگە و لایەن جیوەجیکاری.