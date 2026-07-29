‏گورزیگ ئاسمانی میوانخانەی زیارەتکەرەیل لەبان ری کەربەلا کەێدە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ کەربەلا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، میوانخانەی خزمەتکردن زیارەتکەرەیل نزیک بازگەی (45) لەبان ری کەربەلا ـ بەغدا تویش گورز بوی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزەیل، شەوەکی ئمڕوو میوانخانەی زیارەتکەرەیل چلە وە ئامانج گردنە، وتیش هیچ زەخمداریگ مرۆیی نەویە.

‏شمارەیگ لە بارەگایەیل حەشدشەعبی لە ناوچە جیاوازەیل عراق رویوەڕوی پەلامارداین هاتن کە دەسەگەوە "تیرۆرستی" وەسفیکرد، دووپاتکرد کوشیان و زەخمداری و زەرد مادی لە شمارەیگ لە بارەگایەیل.

‏لە یەکەمین دووپاتکردن "فەرمی" گورزەیل، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سنتکۆم) راگەیان وە بەشداری هێزەیل سعودیە لەناو عراق جیوەجی کردیە.

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