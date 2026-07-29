گورزیگ ئاسمانی میوانخانەی زیارەتکەرەیل لەبان ری کەربەلا کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز ـ کەربەلا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، میوانخانەی خزمەتکردن زیارەتکەرەیل نزیک بازگەی (45) لەبان ری کەربەلا ـ بەغدا تویش گورز بوی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزەیل، شەوەکی ئمڕوو میوانخانەی زیارەتکەرەیل چلە وە ئامانج گردنە، وتیش هیچ زەخمداریگ مرۆیی نەویە.
شمارەیگ لە بارەگایەیل حەشدشەعبی لە ناوچە جیاوازەیل عراق رویوەڕوی پەلامارداین هاتن کە دەسەگەوە "تیرۆرستی" وەسفیکرد، دووپاتکرد کوشیان و زەخمداری و زەرد مادی لە شمارەیگ لە بارەگایەیل.
لە یەکەمین دووپاتکردن "فەرمی" گورزەیل، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سنتکۆم) راگەیان وە بەشداری هێزەیل سعودیە لەناو عراق جیوەجی کردیە.