گورزە ئاسمانیەیل عراق داعش لە دووڵ چای کەرکوک کەنە ئامانج
شەفەق نیوز ــ کەرکوک
چەک ئاسمانی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وە گورزەیل ئاسمانی شوینەیل سەر وە رێکخریاگ داعش لناوچەی دووڵ چای باشوور پارێزگای کەرکوک کردنە ئامانج.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزەیل وەبان بنەمای زانیاری هەواڵگێری هویردیگ جیوەجیکریانە لەبان جموجویل ئەندامەیل تیرۆرستی لە دووڵەگە، دیاریکرد ئامانجەیل گرنگیگ ویرانکریان هاز ئێ ئەندامەیلە لەناوچەگە کەمەوکریا.
سەرچەوەگە وتیش؛ هێزە ئەمنیەیل وەردەوامن لە ئۆپراسیۆن میدانیەیل ئەرا وەدویاچگن وەجیماگەیل رێکخریاگە چەکدارەیل مسۆگەرکردن ناوچەیل دەوروگەرد،دووپاتکرد بارودۆخەگە ها ژیر کۆنترۆل و ئیرنگە هویچ هەڕەشەیگ راستەوخوەی وەبان مەدەنیەیل نییە.